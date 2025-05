"La fine del mondo", il nuovo singolo di Bobby Solo Roma, 16 mag. - Bobby solo, mito della musica italiana, torna a stupire con un nuovo singolo travolgente intitolato "La fine del mondo", che unisce il groove inconfondibile del great American blues a uno stile narrativo unico, capace di far riflettere e sorridere allo stesso tempo. Nel brano "La fine del mondo" Bobby Solo fonde ironia, leggerezza e una profondità tutta da scoprire e lo fa con quell' eleganza, quel disincanto e quell' energia, che, da sempre, lo contraddistinguono . Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali. La produzione artistica reca la firma di Michele Schembri, che ha saputo esaltare la voce e il carisma senza tempo dell'artista, costruendo un sound moderno, tuttavia radicato nella tradizione blues più autentica. Scritto da Bobby Solo, Antonio e Sabatino Salvato, il brano è distribuito da Virgin Music Group per AMA Urban Music. Il brano "La fine del mondo" è destinato a lasciare il segno, come altre famose canzoni dell'artista. Un ritorno, quello di Bobby Solo, senza dubbio potente, raffinato, e sorprendentemente attuale.