La fila dei camion di aiuti per Gaza al valico di Rafah Rafah, 19 gen. (askanews) - Una lunga fila di camion pieni di aiuti umanitari al valico di Rafah pronti a entrare a Gaza dall'Egitto, non appena riceveranno il via libera per consegnare gli aiuti tanto attesi. L'invio di cibo e medicine è parte dell'accordo di tregua fra Israele e Hamas, entrata in vigore dopo 15 mesi. Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha dichiarato che 600 camion al giorno entreranno a Gaza una volta entrato in vigore il cessate il fuoco, tra cui 50 che trasportano carburante. L'Unrwa, agenzia Onu per l'assistenza ai rifugiati palestinesi, ha 4.000 camion carichi di aiuti pronti ad entrare a Gaza, metà dei quali trasportano cibo e farina.