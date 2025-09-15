La festa dei fedeli per i 70 anni di Papa Leone XIV Città del Vaticano, 15 set. (askanews) - Papa Leone XIV ha ringraziato la folla di fedeli in Piazza San Pietro per gli auguri di compleanno dopo aver recitato la preghiera dell'Angelus. "Carissimi, sembra che sappiate che oggi compio settant'anni. Rendo grazie al signore ai miei genitori e ringrazio quanti hanno avuto un ricordo nella preghiera. Tante grazie a tutti. Grazie e buona domenica" ha detto sorridente ai fedeli che lo hanno salutato con cori e striscioni di auguri. Poi c'è stato anche un brindisi, con taglio della torta e il canto di buon compleanno al termine della Commemorazione dei Martiri e Testimoni della Fede del XXI secolo nella Basilica di San Paolo.