La Fed: "Non c'è fretta di modificare politica su tassi d'interesse" Washington, 12 feb. (askanews) - Dopo l'accelerazione dell'inflazione negli Stati Uniti il mese scorso, il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell oggi ha dichiarato che la Banca centrale statunitense non ha fretta di modificare la sua politica di taglio dei tassi d'interesse, poiché l'economia del Paese mantiene una crescita solida e un mercato del lavoro relativamente forte. "Con la nostra politica ora significativamente meno restrittiva di prima e con l'economia che rimane forte - ha detto - non abbiamo bisogno di avere fretta di modificare la nostra politica". E ha aggiunto: "Man mano che l'economia si sviluppa, modificheremo la nostra politica in modo da promuovere al meglio i nostri obiettivi di massimo livello d'occupazione e di stabilità dei prezzi".