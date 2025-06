La famiglia reale britannica alla parata del Trooping the Colour Londra, 14 giu. (askanews) - Dal balcone di Buckingham Palace, la famiglia reale britannica ammira il gran finale del "Trooping the Colour", la tradizionale parata militare dedicata al compleanno ufficiale del sovrano britannico a Londra, ovvero le Red Arrows che sorvolano il cielo. I componenti della famiglia reale britannica, tra cui re Carlo III, la regina Camilla, il principe William e la consorte Kate assieme ai figli, si sono così affacciati al celebre balcone. Re Carlo è nato il 14 novembre, ma i festeggiamenti cadono per tradizione il 14 giugno. Il sovrano, come l'erede al trono William, indossa una fascia nera sul braccio sinistro, in segno di lutto per il tragico incidente aereo in India.