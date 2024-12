La facciata de Il Messaggero illumina Roma per le feste Roma, 18 dic. (askanews) - Una spettacolare installazione visiva, proiettata sulla sede storica de Il Messaggero in via del Tritone, per celebrare le feste di Natale e l'inizio dell'Anno Santo 2025. L'amministratore delegato del giornale, Azzurra Caltagirone ha inaugurato l'animazione, progettata da Enel, che proietta sulla facciata del palazzo di via del Tritone le pagine storiche del quotidiano di Roma che hanno raccontato i momenti più importanti dell'Italia e del mondo dell'ultimo secolo e mezzo. A presenziare l'evento, Monsignor Rino Fisichella, Pro - prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione e delegato del Papa per il Giubileo, Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione ed Andrea Tornielli, Direttore Editoriale.