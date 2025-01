La Croce Rossa a Gaza prende in consegna gli ostaggi israeliani Gaza City, 19 gen. (askanews) - Le immagini dell'arrivo della Croce Rossa in piazza Saraya, a Gaza city, fra i miliziani delle brigate Ezzedin al-Qassam, ala militare di Hamas, per la consegna dei primi tre ostaggi israeliani liberati grazie all'accordo di cessate il fuoco con Israele. Sono tre giovani donne:Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher.