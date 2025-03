La Cina vara un piano speciale per aumentare i consumi interni Milano, 17 mar. (askanews) - La Cina ha annunciato un piano speciale con l'obiettivo di aumentare i consumi interni della sua economia. L'iniziativa, annunciata da un comitato centrale sulla programmazione economica, punta a fare leva su aumenti dei redditi e riduzione dei fardelli a carico delle famiglie. "Questa volta, le iniziative speciali aumenteranno gli sforzi politici sul lato della domanda, concentrandosi sull'aumento del reddito dei residenti e sulla riduzione dei loro oneri finanziari. Ad esempio, propone di promuovere una crescita ragionevole dei salari", ha dichiarato Li Chunlin, vicedirettore della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. "Le 'Due sessioni' nazionali concluse di recente - ha aggiunto - hanno approvato il bilancio di quest'anno, inclusa l'assegnazione di 300 miliardi di yuan da obbligazioni governative speciali a lunghissimo termine per la politica di scambio di beni di consumo". Nel frattempo, i dati diffusi dall'amministrazione centrale cinese riportano che nei primi due mesi dell'anno le vendite del commercio al dettaglio in Cina sono cresciute del 4% su base annua. Dello stesso periodo la produzione industriale è aumentata del 5,9%, sempre su base annua.