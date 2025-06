La Cina esorta Iran e Israele a cercare una "soluzione politica" Pechino, 24 giu. (askanews) - La Cina auspica che il cessate il fuoco tra Israele e Iran venga effettivamente "realizzato", perché "il dialogo e la negoziazione restano la via maestra per risolvere i problemi". Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, nella conferenza stampa quotidiana a Pechino. La Cina segue "con grande attenzione l'evolversi della situazione in Medio Oriente, non desidera un'escalation di tensioni e auspica che il cessate il fuoco possa essere realizzato" ha detto Guo. "I fatti - ha proseguito - dimostrano che i mezzi militari non portano la pace, mentre il dialogo e la negoziazione restano la via maestra per risolvere i problemi. La Cina esorta le parti coinvolte a ritornare rapidamente al corretto percorso della soluzione politica ed è pronta a lavorare insieme alla comunità internazionale per contribuire al mantenimento della pace e della stabilità nella regione" ha concluso.