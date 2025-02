La Cina contro il ritiro di Panama dal progetto Belt and Road Pechino, 6 feb. (askanews) - La Cina "rispetta costantemente la sovranità di Panama" sul Canale. Lo ha affermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun nella quotidiana conferenza stampa a Pechino, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha minacciato di riprendere il controllo della via d'acqua, sostenendo che Panama ha di fatto appaltato a Pechino l'infrastruttura strategica. Pechino - ha detto Guo - "rispetta costantemente la sovranità di Panama sul Canale e riconosce il suo status come via d'acqua internazionale e la sua neutralità. La Cina rispetta la gestione del canale da parte del governo panamense, senza mai intromettersi negli affari relativi". Panama Ports Company, una controllata di Hutchison Holdings, con sede a Hong Kong, gestisce attualmente il porto di Cristobal, sul lato atlantico del canale, e il porto di Balboa, sul lato pacifico. La concessione è stata rilasciata nel 1997 e automaticamente estesa nel 2021 per altri 25 anni. Trump ha minacciato di riprendere il controllo del Canale agli Usa sostenendo che questo è di fatto in mani cinesi. Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha visitato Panama il 2 febbraio e ha dichiarato al presidente panamense José Raul Mulino che lo status quo del Canale di Panama è inaccettabile per Trump, data l'influenza crescente della Cina nella regione. In seguito alla visita di Rubio, Mulino ha affermato che non prorogherà il memorandum d'intesa con la Cina nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road.