La Cina chiede a Israele di cessare immediatamente i combattimenti Pechino, 19 giu. (askanews) - La Cina ha invitato le parti coinvolte nel conflitto tra Israele e Iran, "in particolare Israele", a cessare immediatamente i combattimenti e a impegnarsi per una de-escalation. "La Cina invita fermamente tutte le parti coinvolte nel conflitto, in particolare Israele, a dare priorità agli interessi delle popolazioni della regione, a cessare immediatamente il fuoco e mettere fine ai combattimenti, nonché ad allentare le attuali tensioni", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, durante il consueto punto stampa.