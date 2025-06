La Cina accusa Trump di "gettare benzina" sulla guerra Iran-Israele Pechino, 17 giu. (askanews) - La Cina ha accusato Donald Trump di "gettare benzina" sull'escalation tra Iran e Israele, dopo che il presidente statunitense ha avvertito i residenti di Teheran di "evacuare immediatamente" la capitale iraniana. "Alimentare il fuoco, versare benzina, fare minacce e aumentare la pressione non aiuterà a promuovere la de-escalation della situazione, ma non farà altro che intensificare e ampliare il conflitto", ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, rispondendo a una domanda sulle dichiarazioni di Trump durante la consueta conferenza stampa a Pechino. "La situazione in Medio Oriente si è nuovamente aggravata bruscamente, e questo non giova a nessuna delle parti. Alimentare il fuoco, gettare benzina, fare minacce e aumentare la pressione non aiuterà a promuovere la de-escalation della situazione, ma non farà altro che intensificare e ampliare il conflitto. La parte cinese invita tutte le parti interessate, soprattutto i Paesi con particolare influenza su Israele, ad assumersi le proprie responsabilità, ad adottare misure immediate per allentare le tensioni e a impedire che il conflitto si espanda e si estenda ulteriormente", ha affermato.