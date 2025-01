LA, "Ci resta solo una cassa di vino": tornando in una casa distrutta dal fuoco Los Angeles, 11 gen. (askanews) - Come per tanti che si erano trasferiti a Pacific Palisades, era la casa dei sogni. Traslocando, Kyle Kucharski e Nicole Perri avevano messo da parte una cassa di vino per un giorno speciale. Che non è mai arrivato. Il fuoco di Los Angeles si è portato via tutto. "Sono molto turbata, sono felice perché qui ho tanti bei ricordi, era la mia prima casa ed ero tanto orgogliosa. Ora questa devastazione, non è facile guardare al passato", spiega Perri. Nicole Perri è una stilista. La sua famiglia, una delle decine di migliaia costrette alla fuga in questa settimana di roghi. Per ora i morti sono 11, bilancio provvisorio perché i vigili del fuoco stanno andando di casa in casa, nel ricco Pacific Palisades, a Malibu, a Santa Monica, tutti i sobborghi colpiti dagli incendi. I danni sono stimati per ora a 150 miliardi di dollari. Incommensurabile anche la perdita degli animali. E il fuoco non è ancora sotto controllo. Peggio, fonti di polizia dicono alla stampa locale che molti roghi sarebbero di origine dolosa. "Mi sento spezzata, perduta. Non voglio dire ai ragazzi che la loro casa è sparita. È una tragedia e so che non solo la sola, soffro anche per tutti quelli che si trovano nella stessa devastata situazione" aggiunge Nicole. La sera del 7 gennaio, Perri e Kucharski sono scappati in macchina su una strada circondata dal fuoco, filmando quello che vedevano. Adesso, l'unica cosa che resta è proprio quella cassa di vino che avevano comprato quando si erano trasferiti qui. Solo la cassa, il vino non c'è più. "L'abbiamo comprata quando siamo arrivati per festeggiare qualcosa di speciale" dicono. "Ma non l'abbiamo mai bevuto. È l'unica cosa che ci resta... la terremo. Bevete di più!"