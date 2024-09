La Cerimonia di Apertura a Piazza di Spagna World Skate Games Roma, 7 set. (askanews) - I World Skate Games sono finalmente realtà. Il più grande evento mondiale dedicato a tutti gli sport su rotelle ha vissuto il suo suggestivo prologo con la Cerimonia di Apertura, andata in scena ieri sera alle 21.00, nella splendida cornice di Piazza di Spagna. Trinità dei Monti e la Barcaccia quinta mozzafiato dell'evento inaugurale, curato dalle due realtà di Milano e Roma Little Eagles e Triggger. Inclusività, spettacolarità, capacità di aggregazione sono stati i temi dominanti dello show, che ha elevato e sottolineato lo spirito delle discipline rotellistiche e degli atleti che animeranno i World Skate Games Italia fino al 22 di settembre, nelle città di Roma, Novara, Rimini e in Abruzzo. Il Mondiale dei Mondiali, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici e da quella internazionale World Skate. 20 differenti locations, 12.000 tra atleti e team, 600 competizioni, 100 Paesi partecipanti, 4 regioni coinvolte, oltre 100 broadcasting tv e media, più di 150 titoli iridati, per la manifestazione che assegna più titoli nella storia degli appuntamenti sportivi. Sono solo alcuni dei numeri dell'evento globale dedicato alle 12 discipline su rotelle. Dodici Mondiali all'interno di un'unica manifestazione che richiamerà a Roma e nelle altre città tantissimi appassionati. A prendere parte allo show inaugurale, tra le autorità, il ministro Francesco Lollobrigida, l'assessore ai grandi eventi, sport e Turismo di Roma, Alessandro Onorato, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, il sottosegretario di Stato, Claudio Barbaro, il presidente World Skate e Fisr, Sabatino Aracu, il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma.