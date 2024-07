La Casa di The Human Safety Net, in agosto a ingresso libero Venezia, 24 lug. (askanews) - La Casa di The Human Safety Net alle Procuratie Vecchie in piazza San Marco a Venezia è uno spazio di cultura e di conoscenza, anche di se stessi, affacciata su uno dei luoghi più celebri al mondo. Ospita mostre e un percorso per scoprire le proprie potenzialità. Per tutto il mese d'agosto, con l'iniziativa August4all, sarà aperta a tutti con ingresso libero e donazione volontaria, queste sosterranno i programmi della Fondazione The Human Safety Net, attiva in 26 Paesi nel mondo, a favore di famiglie vulnerabili con bambini piccoli e l'integrazione dei rifugiati attraverso il lavoro e l'imprenditorialità. Al terzo piano di un palazzo simbolo di Venezia, riaperto nel 2022 dopo 500 anni grazie all'intervento di restauro e valorizzazione firmato dall'architetto David Chipperfield, è possibile misurarsi con un'esperienza originale - e unica nel panorama italiano - per comprendere come avere un'impronta positiva e concreta sulla società. Ci si potrà cimentare nel percorso "A World of Potential" alla scoperta dei propri punti di forza, come la curiosità, il lavoro di squadra, la gratitudine, dedicato agli adulti, ma anche ai più giovani. A completare questo percorso arriva l'affascinante microcosmo urbano delle installazioni di "About Us", mostra curata da Luca Massimo Barbero dell'americana Tracey Snelling, che utilizza l'arte come strumento di cambiamento sociale e racconta, anche attraverso la forza dell'immaginario collettivo, un mondo diverso e più accogliente, pur nella sua complessità. È poi possibile accedere alla Biblioteca della Sostenibilità a scaffale aperto per lettori di tutte le età, con libri che affrontano i temi dell'impatto sociale, ma anche della storia e del patrimonio culturale della città, in cinque lingue. Ai più piccoli è dedicata una sezione delle Biblioteca particolarmente colorata e giocosa, con molti dei titoli che sono disponibili nel Bookstore in Piazza San Marco, che oltre ai libri propone oggetti di design e d'artigianato realizzati da cooperative sociali e dalle start-up di rifugiati sostenute da The Human Safety Net. . Tutte le domeniche poi le terrazze delle Procuratie Vecchie sono aperte al pubblico per godere di una vista unica su Venezia, con il campanile di San Marco a fare da affascinante vicino. E ancora, dato che si parla di una casa, quindi di convivialità e ospitalità, ecco il Cafè, per colazioni, aperitivi e pranzi leggeri; dai tavolini si gode anche di una prospettiva inconsueta sulla piazza, attraverso gli oblò che decorano la facciata. A così pochi passi dal centro nevralgico della Serenissima, ma così lontani dalla pressione dell'iperturismo che, soprattutto in estate, invade Venezia. Le architetture della Casa di The Human Safety Net, con la loro pulizia geometrica, sembrano invece indurre alla calma e aiutano a guardarsi intorno con meno frenesia e, forse, anche con maggiore lucidità.