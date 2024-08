La casa di Leo Messi a Ibiza imbrattata da attivisti climatici San Jose (Ibiza), 6 ago. (askanews) - La casa di Leo Messi a Ibiza è stata imbrattata da alcuni attivisti climatici per evidenziare la "responsabilità dei ricchi per la crisi climatica". Gli attivisti del gruppo Futuro Vegetal hanno diffuso il video che mostra i membri in piedi davanti alla casa alla baia di Cala Tarida, della stella del calcio con in mano uno striscione con la scritta: "Aiuta il pianeta, mangia i ricchi, abolisci la polizia". In una dichiarazione, il gruppo ha anche preso di mira la villa che sarebbe una "costruzione illegale". Gli attivisti hanno poi spruzzato la facciata bianca dell'edificio con vernice rossa e nera.