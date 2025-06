La Casa Bianca "studia" autenticità sparatorie centri alimentari Gaza Roma, 4 giu. (askanews) - La Casa Bianca "studia l'autenticità" delle notizie di sparatorie fatali nei pressi di un centro di distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza meridionale. Lo ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt. L'amministrazione è a conoscenza di questi (spari) e cosa sta facendo per la situazione?, le chiede una giornalista in conferenza stampa Karoline Leavitt replica: "L'amministrazione è a conoscenza di queste informazioni e ne stiamo verificando l'autenticità. Perché purtroppo, a differenza di alcuni media, non prendiamo totalmente per buona la parola di Hamas, preferiamo verificare le loro affermazioni".