Mercoledì 20 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Video
La carcassa di una balena spiaggiata a Tijuana in Messico
19 ago 2025
  La carcassa di una balena spiaggiata a Tijuana in Messico

Tijuana, 19 ago. (askanews) - Una grande balena si è spiaggiata nella meta turistica messicana di Tijuana, in Baja California. La carcassa ha attirato molti curiosi sulla spiaggia messicana accorsi per scattare foto e girare video. Le autorità comunali hanno fatto sapere che la balena era già morta quando è arrivata sulla spiaggia e hanno annunciato l'attivazione del protocollo per i mammiferi marini spiaggiati, in coordinamento con il Procuratore Federale per la Protezione Ambientale, che prevede la pronta rimozione dell'animale.