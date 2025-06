La Bce abbassa ancora i tassi d'interesse dello 0,25% Milano, 5 giu. (askanews) - La Banca centrale europea ha nuovamente tagliato nella misura di 0,25 punti percentuali i tassi di interesse per l'area euro. La decisione, ampiamente attesa, vede il principale riferimento, che resta il tasso sui depositi, scendere così al 2%. Per trovare un valore analogo bisogna risalire al febbraio del 2023. "Oggi il Consiglio direttivo ha deciso di abbassare di 25 punti base i tre tassi di interesse chiave della BCE - ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde nella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo - In particolare, la decisione di abbassare il tasso sui depositi, il tasso attraverso il quale indirizziamo l'orientamento della politica monetaria, si basa sulla nostra valutazione aggiornata delle prospettive di inflazione, della dinamica dell'inflazione di fondo e della forza di trasmissione della politica monetaria"