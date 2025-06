La barca per Gaza con Hassan e Thunberg salva alcuni migranti in mare Milano, 5 giu. (askanews) - In rotta verso Gaza a bordo di una nave umanitaria con a bordo l'attivista svedese Greta Thunberg, l'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan ha dichiarato giovedì che l'imbarcazione aveva deviato dalla sua rotta per soccorrere quattro "rifugiati dal Sudan" in mare. Le immagini pubblicate dalla rappresentante eletta e da altri passeggeri a bordo mostrano diverse decine di persone su una piccola imbarcazione in mare aperto. Alcune di loro sono in acqua, aggrappate a degli pneumatici, mentre un'imbarcazione più grande, quella della Guardia Costiera libica, secondo l'equipaggio, interviene vicino all'imbarcazione, suscitando la fuga in acqua di alcuni che sono soccorsi dalla flottiglia umanitaria.