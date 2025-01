La bara di Jimmy Carter arriva in cattedrale per i funerali Washington, 9 gen. (askanews) - La bara di Jimmy Carter, avvolta nella bandiera degli Stati Uniti, è arrivata alla National Cathedral di Washington per il funerale di stato. Il servizio conclude una settimana di lutto che ha visto migliaia di cittadini rendere omaggio all'ex presidente degli Stati Uniti, morto il 29 dicembre all'età di 100 anni nel suo stato natale, la Georgia.