La bandiera vaticana ammainata nella Città Vecchia di Gerusalemme Gerusalemme, 21 apr. (askanews) - La bandiera vaticana viene ammainata sulla sede del Patriarcato Latino nella Città Vecchia di Gerusalemme mentre le campane suonano a lutto dopo la morte del Papa all'età di 88 anni. La sua scomparsa è sopraggiunta appena un giorno dopo salutato la folla di fedeli in Vaticano la domenica di Pasqua, sul balcone della Basilica di San Pietro e poi con un giro in piazza. I cristiani di tutto il mondo sono in lutto.