La bandiera olimpica arriva a Los Angeles per i giochi del 2028 Los Angeles, 13 ago. (askanews) - Un giorno dopo la cerimonia di chiusura di Parigi 2024, la bandiera olimpica è arrivata a Los Angeles dove tra quattro anni si terranno le Olimpiadi del 2028. Il sindaco di Los Angeles Karen Bass ha affermato: "una delle cose di cui sono più entusiasta è il modo in cui hanno trasformato le Olimpiadi di Parigi in Olimpiadi per tutti, indipendentemente dal fatto che tu abbia partecipato ai Giochi o meno".