La Banda Vaticana in piazza San Pietro tra i fedeli in festa Città del Vaticano, 8 mag. (askanews) - La banda Vaticana, seguita da un picchetto d'onore delle Guardie svizzere in alta uniforme ha fatto ingresso in piazza San Pietro tra il tripudio della folla, quarantamila persone sia a piazza San Pietro che in via della conciliazione. Molti sventolano drappi e bandiere nazionali, secondo i paesi di provenienza.