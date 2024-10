La Banca centrale russa alza i tassi al 21% Milano, 25 ott. (askanews) - La Banca centrale della Russia ha annunciato un energico rialzo dei già elevati tassi di interesse ufficiali su rublo: 200 punti base in più con cui il riferimento sale al 21%. Con un comunicato, l'istituzione monetaria spiega che l'inflazione sta segnando valori "considerevolmente superiori alle previsioni dello scorso luglio" mentre "le aspettative di inflazione continuano a salire". Secondo la Banca centrale russa, la crescita della domanda interna sta aumentando in maniera notevolmente superiore alle capacità di espansione di approvvigionamento di beni e servizi, mentre le spese pubbliche supplementari hanno a loro volta effetti inflazionistici. "Un ulteriore inasprimento monetario è necessario per assicurare il ritorno dell'inflazione al livello obiettivo e ridurre le aspettative di inflazione", si legge. Lo scorso settembre in Russia l'inflazione aveva mostrato una accelerazione al 9,8% su base annua, a fronte del 7,5% di agosto. Secondo la Banca centrale russa il carovita dovrebbe moderarsi al 4,5-5% nel 2025 e al 4% nel 2026. (fonte immagine: Bank of Russia).