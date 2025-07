L. Elettorale, Meloni: no iniziativa governo, per me ok proporzionale Roma, 4 lug. (askanews) - "Le leggi elettorali sono di competenza parlamentare. Non c'è nessuna iniziativa del governo. Personalmente penso che sarebbe positiva una legge elettorale che vada bene anche quando venisse approvata la riforma del premierato e personalmente penso che la legge giusta sarebbe il proporzionale con premio di maggioranza e indicazione del candidato premier di ogni coalizione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento al Forum in Masseria di Bruno Vespa.