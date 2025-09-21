Domenica 21 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
VideoKirk, Meloni: "Fermato perche' smontava narrazione mainstream"
21 set 2025
Kirk, Meloni: "Fermato perche' smontava narrazione mainstream"

La premier: "Su di lui post ignobile da sedicenti antifascisti, non ci faremo spaventare"