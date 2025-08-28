Giovedì 28 Agosto 2025

Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Montagne russe CinecittàChiusura forum PhicaInfluenza AustraliaPensioni settembre 2025Sorteggio Champions
Acquista il giornale
VideoKiev, attacco russo: missili anche sulla sede della delegazione Ue
28 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Kiev, attacco russo: missili anche sulla sede della delegazione Ue

Kiev, attacco russo: missili anche sulla sede della delegazione Ue

Morti e feriti dopo il raid notturno