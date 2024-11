Kiev accusa la Russia: lanciati missili balistici. Da Mosca no comment Kiev, 21 nov. (askanews) - L'Ucraina accusa la Russia di aver usato dei missili balistici intercontinentali in un attacco nell'area di Dnipro. Sarebbe la prima volta che la Russia utilizza un missile così potente e a lungo raggio nella guerra contro Kiev. Da Mosca è arrivato un no comment nel corso di un briefing della portavoce della diplomazia russa Maria Zakharova. "Stiamo ovviamente seguendo le notizie secondo cui la Russia ha utilizzato un missile balistico intercontinentale contro uno o più obiettivi in Ucraina, valutando tutti i fatti. È ovvio che tali attacchi segnerebbero un'ulteriore escalation da parte di Putin", ha dichiarato Peter Stano, portavoce della Commissione europea. Il lancio dei missili "Yuzhmash" potrebbe essere una risposta al via libera al lancio di razzi a lungo raggio dall'Ucraina avallato dagli Stati Uniti. "Oggi è apparso un nuovo missile russo. Tutte le caratteristiche - velocità, altitudine - corrispondono a un missile balistico intercontinentale. La perizia è in corso. È ovvio che Putin sta usando l'Ucraina come banco di prova", ha dichiarato il presidente Ucraino Volodomyr Zelensky. I missili balistici hanno una gittata di migliaia di chilometri e possono essere utilizzati anche per lanciare testate nucleari.