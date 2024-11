Kia EV3, il suv elettrico compatto con 600 km di autonomia Milano, 15 nov. (askanews) - Kia presenta la EV3, il suv elettrico compatto pensato per il mercato europeo. Costruita in Corea sulla piattaforma E-Gmp a 400 volt, la Kia EV3 è una vettura dal design azzeccato, compatta (4,3 metri) ma spaziosa e adatta alle famiglie, con un'autonomia nella versione long range (batteria da 81 kW) di 600 km, sufficienti per viaggiare senza ansie da ricarica. La EV3 è disponibile anche con una batteria più piccola da 58 kW e un'autonomia di 430 km. All'efficienza energetica, contribuiscono l'aerodinamica curata nei minimi dettagli con prese d'aria attive che si chiudono sopra gli 80 km/h e un efficace sistema di recupero di energia in frenata, regolabile tramite le palette sul volante. La Kia EV3 è a trazione anteriore, nel 2026 arriverà la versione dual motor con trazione integrale e dispone di 204 CV più che sufficienti per la tipologia di vettura. La velocità è limitata a 170 km/h. Gli interni presentano un design pulito e ordinato, con finiture di qualità e l'impiego di materiali riciclati. Il sistema di infotainment è composto da un triplo display con due grandi touchscreen per il cockpit e l'infotainment e uno schermo più piccolo dedicato al clima. Al debutto l'assistente virtuale con intelligenza artificiale ChatGpt e servizi a pagamento di streaming audio e video per ingannare l'attesa durante le ricariche. Quattro gli allestimenti disponibili con prezzi a partire da 35.950 euro fino ai 48.250 del top di gamma.