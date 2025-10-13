Lunedì 13 Ottobre 2025

I facili alibi anti-israeliani

Gabriele Canè
I facili alibi anti-israeliani
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Liberazione ostaggi HamasIl discorso di TrumpManovra 2026Elezioni in ToscanaIl delitto di Palermo
Acquista il giornale
VideoKhan Younis, folla attende il rilascio dei prigionieri palestinesi
13 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Khan Younis, folla attende il rilascio dei prigionieri palestinesi

Khan Younis, folla attende il rilascio dei prigionieri palestinesi

Khan Younis, 13 ott. (askanews) - I veicoli della Croce Rossa sono parcheggiati fuori dall'ospedale Nasser di Khan Younis, a Sud della Striscia di gaza, dove palestinesi e sostenitori di Hamas si stanno radunando in attesa del rilascio dei prigionieri. In base alla prima parte dell'accordo di cessate il fuoco degli Stati Uniti, insieme al ritorno di 20 ostaggi vivi rapiti durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, Israele dovrà rilasciare circa 2.000 prigionieri palestinesi.