Khamenei: le minacce di Trump contro l'Iran non portano a niente Milano, 21 mar. (askanews) - "Gli americani dovrebbero sapere che le minacce non li porteranno da nessuna parte quando affronteranno l'Iran". Lo ha detto l'Ayatollah Ali Khamenei, Guida suprema dell'Iran, rispondendo al presidente degli Stati Uniti Trump che ha intimato al Paese di negoziare sul nucleare pena una possibile azione militare. Trump aveva fatto sapere di aver inviato la sua richiesta di negoziazioni in una lettera scritta a Khamenei. Lettera definita "una minaccia più che una opportunità" dal ministro degli Esteri iraniano Araghchi che ha sottolineato anche l'intenzione di condurre una "valutazione approfondita" prima di rispondere. Col suo ritorno alla Casa Bianca, Trump ha ripristinato la sua politica di "massima pressione" sulle sanzioni contro l'Iran, come durante la sua precedente amministrazione.