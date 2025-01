Kennedy Jr. in Senato: "Non sono anti-vaccini, sono per la sicurezza" Washington, 29 gen. (askanews) - Nominato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nuovo segretario (ministro) alla Salute, Robert F. Kennedy Jr, dopo aver passato anni ad alimentare la disinformazione sui vaccini, durante l'audizione al Senato - che deve votare se confermare o meno la sua nomina - ha detto di non essere "anti-vaccini ma a favore della sicurezza". Mentre parlava, tra i presenti si è alzata una voce che ha gridato: "Bugiardo!". "La stampa sostiene che io sono contro i vaccini o contro l'industria - ha detto Kennedy - non sono nessuno dei due. Sono a favore della sicurezza. Ho lavorato per anni per sensibilizzare l'opinione pubblica sul mercurio e sulle sostanze chimiche tossiche presenti nei pesci e nessuno mi ha chiamato anti-pesci".