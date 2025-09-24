Kellogg's presenta la linea "Oaties" fra gusto e suono Milano, 24 set. - Una nuova linea, fra gusto e suono. Kellogg's ha presentato giovedì 18 settembre l'innovativa gamma "Kellogg's Oaties" con prodotti a base di avena per la colazione e spuntini che mira a un rivoluzionario equilibrio fra gusto e suono, come spiega Giuliana Gentile, Responsabile della Comunicazione di Kellanova Italia: "Abbiamo lanciato oggi, presentato ufficialmente, la nostra nuova linea di prodotti Kellogg's Oaties a base di avena croccante, sia nel formato cereali che nel formato snack barrette ed è un prodotto con almeno il 55% di avena appositamente pensato per la famiglia nei vari momenti della giornata, quindi partendo dalla colazione ma anche come uno spuntino equilibrato e gustoso nei vari momenti della giornata". I nuovi prodotti vogliono soddisfare quei consumatori per i quali la croccantezza è la vera protagonista del risveglio. Uno spunto che è emerso dall'analisi realizzata da Kellogg's in partnership con YouGov, presentata in esclusiva presso la "The Oaties House". "La ricerca con YouGov è partita proprio dalla caratteristica insita nel prodotto. La texture, quindi i cuscinetti Otis, si caratterizzano proprio per questa croccantezza e così con YouGov abbiamo voluto analizzare quelle che in generale sono le abitudini degli italiani a colazione ed è un dato che è importante, che quindi ci ha detto che eravamo proprio nella giusta strada è che degli italiani la metà di quelli che fanno colazione con i cereali apprezzano proprio il crunch quindi la croccantezza che è sinonimo di leggerezza ed è sicuramente un elemento importante per affrontare la giornata con buon umore". La ricerca ha evidenziato che 1 italiano su 3 associa la croccantezza a un suono piacevole, dichiarando che proprio quello "scrocchio" irresistibile stimola la voglia di gustare qualcosa di croccante. Da qui l'idea di Kellogg's di dare voce alla sua ultima novità, trasformando la croccantezza in musica grazie alla collaborazione con l'artista sonora e compositrice Chiara Luzzana, che per l'occasione ha sviluppato "Bite Beats", una soundtrack inedita, ispirata a Kellogg's Oaties. "Ho realizzato Bite Beats, ovvero la colonna sonora per Kellogg's Otis registrando ciascun campione sonoro di ciascun cereale e ciascuna barretta per poterne realizzare un'opera sonora che possa enfatizzare il suono del crunch. Ciascun cuscinetto di cereale e ciascuna barretta è stata registrata all'interno di una camera anecoica dove diventa ritmo, melodia e soprattutto esperienza sensoriale, uditiva oltre che di gusto". La nuova linea Kellogg's Oaties è già disponibile in tutti i principali supermercati, ipermercati e canali di e-commerce in Italia. (Servizio pubbliredazionale)