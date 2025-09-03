Mercoledì 3 Settembre 2025

Parigi e Roma collaborino

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SigonellaParata PechinoArmi CinaCiro GrilloSinner MusettiItalia volley
Acquista il giornale
VideoKathryn Bigelow, regista da Oscar che scuote la Mostra di Venezia
3 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Kathryn Bigelow, regista da Oscar che scuote la Mostra di Venezia

Kathryn Bigelow, regista da Oscar che scuote la Mostra di Venezia

Roma, 3 set. (askanews) - E' lei, Kathryn Bigelow, la prima regista donna premio Oscar, che riporta l'attualità alla Mostra di Venezia e raccoglie 13 minuti di applausi. Insieme ai suoi attori, Idris Elba e Rebecca Ferguson, ha presentato in concorso "A house of dynamite", film ad alta tensione che mostra quanto possa essere reale e devastante la minaccia nucleare. In questo caso quando un missile non rivendicato viene lanciato contro gli Stati Uniti, inizia una corsa contro il tempo per scoprire chi sia il responsabile e come rispondere. Oggi ci sono nove Paesi al mondo che hanno arsenali nucleari. La Bigelow ha voluto mostrare il processo che può portare all'esplosione di una bomba e porta il pubblico dentro le stanze del comando. "Dobbiamo essere informati su quello che potrebbe succedere, la mia più grande speranza è che si ricominci a discutere delle armi nucleari, della necessità della non-proliferazione e di una riduzione. - ha detto la regista - Viviamo in una casa piena di dinamite e questo è l'unica strada, se vogliamo sopravvivere".