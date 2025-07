Kate Middleton sul cancro: il post cura è duro, servirebbe aiuto Colchester, 3 lug. (askanews) - Kate Middleton ha parlato del suo percorso di cure per il cancro durante una visita a un centro di supporto per la malattia presso l'ospedale di Colchester, nel Sud-Est della Gran Bretagna. La principessa del Galles ha paragonato il recupero dal cancro a un giro sulle "montagne russe" e ha raccontato di aver attraversato "momenti difficili" nella sua battaglia contro la malattia. Incontrando alcuni pazienti, Kate ha affermato che servirebbe molta più attenzione nella fase post-cure, molto delicata nella vita di un malato. "C'è questo momento in cui hai finito il trattamento - ha raccontato - tutti ti dicono 'bene, hai finito, stai meglio, ora vai... Ma non è affatto così... Non sei più in un team clinico ma non sei in grado di svolgere normalmente la tua vita a casa come prima, e credo che qualcuno che ti aiuti a capire, che ti guidi e ti mostri la fase che segue il trattamento sia davvero prezioso e un aspetto sottovalutato" ha detto. La principessa ha inoltre piantato una rosa nel Wellbeing Garden dell'ospedale. Sono state chiamate le "Catherine's Rose" dalla Royal Horticultural Society (RHS) che ha spiegato come la natura abbia svolto un ruolo importante nella guarigione di Kate. Le vendite del fiore serviranno a raccoglieranno fondi per una fondazione che si dedicata proprio alle cure oncologiche. Dopo essersi sottoposta a un ciclo di "chemioterapia preventiva", a gennaio scorso la principessa ha rivelato pubblicamente che il cancro è in remissione ed è tornata gradualmente ai suoi impegni reali.