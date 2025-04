Kate e William in Scozia per festeggiare i 14 anni di matrimonio Tobermory (Scozia), 30 apr. (askanews) - Immagini dalla Scozia dove il Principe di Galles William e sua moglie Catherine hanno festeggiato il loro 14esimo anniversario di matrimonio - il 29 aprile - tornando nella regione dove la loro storia d'amore è iniziata quando erano studenti all'Università di St Andrews, a Nord-Est di Edimburgo, 20 anni fa. La coppia ha programmato due giorni sull'Isola di Mull nelle Ebridi Interne (Scozia Occidentale); è il loro viaggio ufficiale più lontano da quando è stato annunciato il cancro di Kate a marzo 2024. I due, sorridenti, sono stati accolti calorosamente dalla popolazione locale, hanno visitato un mercato artigianale a Tobermory, piccolo porto con casette colorate e un allevamento di pecore. In programma anche un incontro con le guardie forestali e con gli studenti che partecipano a un programma di educazione ambientale all'aperto, tema molto caro alla coppia. Tutti incontri brevi, per proteggere la salute della principessa, ha precisato Kensington Palace. Secondo i giornali britannici, William e Kate, i cui titoli in Scozia sono il Duca e la Duchessa di Rothesay, hanno scelto di soggiornare in un cottage isolato su quest'isola di 3.000 abitanti, che vive di turismo, pesca e agricoltura. Il loro viaggio si chiuderà dopo aver preso un traghetto per la piccola isola vicina di Iona, che conta 170 abitanti e accoglie 130.000 visitatori ogni anno.