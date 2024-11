Kamala Harris promette di porre fine alla guerra tra Israele e Hamas East Lansing (Michigan), 4 nov. (askanews) - Kamala Harris promette di porre fine alla guerra tra Israele e Hamas al raduno del Michigan uno degli ultimi appuntamenti pubblici prima del voto. "Come presidente, farò tutto ciò che è in mio potere per porre fine alla guerra a Gaza", ha detto Kamala Harris durante un comizio in un campus universitario nel Michigan, stato indeciso, che ospita una grande comunità arabo-americana.