Kallas: Per entrare nell'Ue la Serbia deve fare "vere riforme" Belgrado, 22 mag. (askanews) - L'Alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaja Kallas da Belgrado ha dichiarato che se la Serbia vuole procedere verso l'Unione Europea deve attuare "vere riforme" e non limitarsi a "spuntare caselle". "L'adesione alla Ue rimane un obiettivo strategico, ma niente scorciatoie" ha aggiunto.