Jovanotti apre il live a Roma ricordando Papa Francesco Roma, 23 apr. (askanews) - Jovanotti ha voluto aprire il concerto nella sua prima serata del tour a Roma con un ricordo e un omaggio al Papa Francesco. Sul palco del Palazzo dello Sport, il cantautore ha pronunciato una dedica semplice ed emozionante: "Tutto nasce per fiorire in un'eterna primavera. Era un prete di periferia, si chiamava Francesco. Era un prete della periferia di Buenos Aires e poi è diventato un prete della periferia del mondo. Gli abbiamo voluto un mondo di bene e lui ne ha voluto a noi." Il pubblico ha tributato un lungo e commosso applauso. Jovanotti ha risposto così alle polemiche seguite alla conferma dei suoi concerti a Roma durante il lutto nazionale per la morte di Papa Francesco anche se il live di sabato come annunciato da Trident, società organizzatrice del tour "PALAJOVA", è posticipato a domenica 27 aprile 2025. La decisione è stata adottata in segno di rispetto per le esequie del Santo Padre. I biglietti acquistati per la data del 26 aprile restano validi per il concerto del 27 aprile.