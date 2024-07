Joseph Lu "il pianista dei sogni", nomination al WEA Los Angeles Roma, 26 lug. (askanews) - Il 31 gennaio 2025 la nomination al WEA World Entertainment Awards per il brano "Power of Love" , tributo alla forza dell'amore che supera ogni barriera nella giornata dell' Autism Awareness Day (WAAD). Joseph Lu, il talentuoso musicista dal cuore grande, definito dagli addetti ai lavori il "pianista dei sogni", per la sua grande sensibilità e per la connessione con il mondo onirico ispiratore delle sue opere, si sta affermando in tutto il mondo grazie all'originalità e al suo stile eclettico e anche per il suo impegno a favore dell'inclusione sociale attraverso la potenza dell'arte. Joseph Lu, difatti, ritiene che la musica sia l'elemento di congiunzione tra la realtà ed il sogno e viceversa, un ponte che unisce mondi lontani da cui si possono raccogliere esperienze e la vera essenza del nostro esistere. Arte, comunicazione e spiritualità sono interconnessi per Joseph che vive la sua dimensione onirica come un soffio vitale, che spazia nella libertà del volo della sua anima. Siciliano e, quindi, passionale, Joseph Lu ha tracciato una carriera musicale sui generis spaziando dalla musica classica alle composizioni contemporanee con la ricerca della bellezza e della raffinatezza attraverso una singolarità espressiva che gli ha consentito di essere apprezzato oltreoceano. Il suo primo approccio con gli Stati Uniti é stata la vittoria del prestigioso premio WEA (World Entertainment Awards) ad Hollywood come Miglior Performance Classica, grazie al brano "Memories". Joseph Lu considera la musica non solo un'arte da esibire sui palcoscenici internazionali, ma anche un mezzo per comunicare, connettersi e promuovere un messaggio di inclusione e amore universale. È per questo motivo che Joseph si prepara a partire per il mondo. La sua prima tappa è nella sua città natale, Modica, da cui partirà per recarsi in conservatori e teatri italiani ed esteri, portando la sua musica e il suo messaggio ad un pubblico sempre più vasto. Il 21 marzo scorso Joseph ha pubblicato il suo ultimo singolo "Pour Marie", una dolce canzone d'amore dedicata alla sua amata moglie, che cattura l'essenza dell'affetto più profondo e genuino. Il suo impegno a favore dell'inclusione ha assunto una nuova dimensione con il singolo "Power of Love", che gli ha consentito di ottenere la nomination al WEA Worldj Entertainment Awards il 31 gennaio 2025, data che coincide con l'uscita della colonna sonora della giornata dell'Autism Awareness Day (WAAD). Pertanto, il 31 gennaio 2025, a Los Angeles, Joseph Lun sarà presente alla serata di gala in cui verranno annunciati i vincitori dell'ambito premio, nella categoria Best Instrumental Composition. Il brano Power of Love è un progetto musicale che nasce dal cuore di Joseph con l'obiettivo di promuovere l'inclusione e garantire una vita piena ed autonoma a coloro che vivono con lo spettro autistico. La storia che sottende a "Power of Love" è commovente. Durante una visita effettuata nello studio del Dottor Graziano La Terra, padre del giovane Matteo, un ragazzo affetto da spettro autistico, Joseph ha fatto un incontro chen ha cambiato il suo modo di vedere la musica. Matteo, nonostante inizialmente avesse rifiutato di suonare il piano, ha accettato di farlo quando il padre gli ha chiesto di farlo per lui. Questo momento di connessione e di bellezza spontanea ha ispirato Joseph a creare il brano, come tributo alla forza dell'amore che supera ogni barriera e che guida verso la scoperta di nuovi orizzonti. Con la sua musica e con la sua dedizione al tema dell'inclusione, Joseph Lu continua a dimostrare che la musica è un ponte verso un mondo più unito e comprensivo, in cui a ogni voce, a ogni storia e a ogni cuore è riservato un posto in cui trovare accoglienza. Importante per il musicista siciliano è la vittoria conseguita al World Classical Awards 2024 Diamond Prize, Special Award Winner, D3 Composition, della colonna sonora Pour Marie (romance d'un amour), brano che ha ricevuto anche la nomination agli Hollywood Independent Music Awards 2024. Joseph Lui è un'artista che compone traendo spunto dai sogni. Il suo percorso nasce dal mettere in musica i sogni che si materializzano sui tasti del pianoforte e che si trasformano in emozioni. Nei prossimi mesi Joseph Lu aprirà la stagione concertistica autunno 2024/2025, partendo dalla propria terra, ed esattamente da Modica, per fare tappa successivamente nei teatri italiani e non solo.