Jon Bon Jovi salva una donna su un ponte a Nashville Roma, 12 set. (askanews) - Nei video di sorveglianza diffusi dalla polizia di Nashville si vedono il musicista americano Jon Bon Jovi e una donna che si avvicinano a un'altra in piedi sul cornicione del John Seigenthaler Bridge, nel Sud degli Stati Uniti; chiacchierano con lei e poi la aiutano a scavalcare il parapetto per tornare sulla struttura, in salvo. Secondo le autorità locali, che lo hanno pubblicamente ringraziato sui social, Bon Jovi ha salvato la signora in difficoltà: stava girando un video sul ponte pedonale quando, insieme a un'altra persona, ha notato la donna sul bordo, dall'altra parte della ringhiera e l'ha convinta a tornare in sicurezza.