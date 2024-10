Johnny Depp: "Andrea Bocelli è un mistico, una persona davvero piena" Roma, 28 ott. (askanews) - "É proprio come un mistico, Andra Bocelli è come un mistico, una persona davvero piena": così l'attore americano Johnny Depp, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa sul Nove, in occasione della presentazione alla Festa del Cinema di Roma del nuovo film da lui diretto "Modì", con Riccardo Scamarcio, Al Pacino e Luisa Ranieri.