Joe Biden concede la grazia "piena e incondizionata" al figlio Hunter Washington, 2 dic. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti uscente, Joe Biden, ha annunciato la grazia "piena e incondizionata" per suo figlio Hunter Biden, che questo mese avrebbe dovuto affrontare udienze di condanna per reati fiscali federali e per reati sulle armi. "Oggi ho firmato una grazia per mio figlio Hunter", ha affermato il presidente in una dichiarazione. Si tratta di una "grazia totale e incondizionata", secondo i suoi poteri e prima di passare il testimone. La grazia non può essere revocata dal presidente eletto Donald Trump. Biden aveva promesso pubblicamente, prima e dopo essersi ritirato dalla corsa presidenziale, che non avrebbe graziato il figlio né commutato la sua condanna. Ora Hunter non verrà condannato e viene eliminata ogni possibilità che venga mandato in prigione. I giudici che supervisionano i suoi casi probabilmente annulleranno le udienze di condanna, previste per il 12 dicembre nel caso delle armi e per il 16 dicembre nel caso delle tasse. Non si è fatto attendere il commento del presidente eletto Donald Trump: la decisione del presidente uscente Joe Biden di perdonare suo figlio Hunter è un "abuso e un errore giudiziario" ha detto.