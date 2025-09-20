Sabato 20 Settembre 2025

Sinistra a corto di memoria

Bruno Vespa
Sinistra a corto di memoria
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attacco hacker ad aeroportiGuerra UcrainaMig russi EstoniaRating Italia
Acquista il giornale
VideoJet russi sull'Estonia, Trump: potrebbe essere un grosso problema
20 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Jet russi sull'Estonia, Trump: potrebbe essere un grosso problema

Jet russi sull'Estonia, Trump: potrebbe essere un grosso problema

Washington, 20 set. (askanews) - La violazione dello spazio aereo dell'Estonia da parte di jet russi "potrebbe causare un grosso problema, non mi piace", ha detto il presidente Usa, Donald Trump, rispondendo ad alcune domande dei giornalisti nello Studio Ovale. Ieri la Nato ha fatto sapere che "alcuni jet russi hanno violato lo spazio aereo estone". "Questo è l'ennesimo esempio del comportamento sconsiderato della Russia e della capacità di risposta della Nato" ha scritto su X la portavoce della Nato Allison Hart, affermando che l'aereo è stato subito intercettato.