Jesse Williams: "Sono un quasi-italiano, amo soprattutto la famiglia" Roma, 23 set. (askanews) - E' conosciuto in tutto il mondo come il dottor Jackson Avery di "Grey's Anatomy" ma ora Jesse Williams diventa un ex-marine, un po' scugnizzo, in "Hotel Costiera", la serie in sei episodi su Prime Video dal 24 settembre. Qui è un ex marine americano che torna nella sua terra d'origine, l'Italia, per risolvere problemi ai facoltosi ospiti di un albergo di lusso, guidato dai personaggi interpretati Tommaso Ragno e Maria Chiara Giannetta. Tra riprese dall'alto della costiera, diversi cliché, azione, commedia e dramma, lui diventa il "giustiziere gentile", l'uomo deciso ma tormentato, forte ma che nasconde molte fragilità. L'attore ha spiegato: "Era importante per me, per tutti noi, avere un protagonista con diverse sfumature: bravissimo in alcune cose, considerate 'cose da uomini', tra virgolette, messe anche in risalto dal ruolo che ha in questo momento, ma che allo stesso tempo è un uomo complesso. Era più interessante per me e un dovere verso il pubblico, credo". La serie è stata girata tra Positano, la costiera amalfitana, Sperlonga, Napoli, in studio vicino Roma. Alla domanda cosa abbia scoperto di italiano dentro di sé dopo questa lunga avventura, Jesse ha risposto: "Credo che l'amore per la famiglia, la priorità assoluta che questa ha nella mia vita, sia un po' uno specchio di quello che ho visto nella società italiana. Per me è importante che le persone della mia famiglia, di generazioni diverse, trascorrano del tempo insieme, nella stessa casa, nella stessa cucine. Io ho due bambini piccoli, mi piace che stiano con cugini, zii. Anche se spesso sono lontano per me è importantissimo riunire tutti quanti, appena posso".