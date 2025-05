Jerusalem Day, c'è anche la segretaria alla sicurezza Usa Kristi Noem Gerusalemme, 26 mag. (askanews) - Anche la segretaria Usa alla sicurezza Kristi Noem si è recata a Gerusalemme per le celebrazioni odierne del Jerusalem Day che commemora la conquista da parte di Israele di Gerusalemme Est (secondo l'Onu una occupazione illegittima) nella guerra del 1967. Domenica, Noem si è recata al Muro del Pianto nella Città vecchia in compagnia di Janet Huckabee, moglie dell'ambasciatore in Israele di Donald Trump, Mike Huckabee.