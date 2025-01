Jennifer Lopez al Sundance con un musical attesissimo LMilano, 27 gen. (askanews) - La cantante e attrice americana Jennifer Lopez posa sul red carpet alla première del suo nuovo film "Kiss of the Spider Woman", diretto da Bill Condon, che sta riportando in auge un musical di Broadway tratto da un romanzo dell'argentino Manuel Puig. Il film è stato presentato al Sundance, il festival del cinema indipendente fondato da Robert Redford. Il musical, su due compagne di cella male assortite che formano un improbabile legame intimo durante la dittatura militare argentina degli anni '70, è stato il titolo più gettonato al Sundance di quest'anno, che di solito si concentra su film d'autore e documentari. "Si tratta di come l'amore possa sanare qualsiasi divisione", ha spiegato J.Lo.