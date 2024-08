Jenin, la distruzione dopo l'attacco delle forze Israeliane Jenin (Cisgiordania), 31 ago. (askanews) - Israele ha proseguito per il quarto giorno un'operazione militare su larga scala nella Cisgiordania occupata, mentre continuano i combattimenti nella guerra di Gaza che dura da quasi 11 mesi. I media palestinesi hanno riferito di pesanti scontri oggi tra uomini armati e truppe israeliane nella città di Jenin, in Cisgiordania, di cui nelle immagini si vedono i cumuli di macerie che restano degli edifici bombardati. L'esercito israeliano ha dichiarato che due palestinesi sono stati uccisi mentre si preparavano a compiere attentati nella notte nel sud della Cisgiordania. Dall'inizio dell'attacco israeliano in Cisgiordania mercoledì 28 agosto sono stati uccisi almeno 20 palestinesi.