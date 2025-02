JD Vance sbarca a Parigi con tutta la famiglia (in braccio Mirabel) Parigi, 10 feb. (askanews) - Il vicepresidente americano J.D. Vance e la sua famiglia - la moglie Usha e i figli Ewan, Vivek e Mirabel (quest'ultima in braccio al papà mentre scende dall'aereo) - vengono accolti dal ministro francese dei Territori d'Oltremare Manuel Valls all'aeroporto di Orly a Parigi, prima di essere ricevuti dal presidente Emmanuel Macron per un pranzo di lavoro a margine del vertice mondiale sull'Intelligenza artificiale.